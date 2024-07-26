Rum askerleri, donanımlı silahlarla saldırmıştı

Taşpınar Şehitlerini anma töreninde konuşan Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan, o günleri anlattı: “Şehitlerimizden Mehmet Hasan, ekmek parasını kazanmak için ovada sürüsünü beklerken, İsmail Ahmet Rumlarla saatlerce çarpıştıktan sonra Sadiye İsmail ile birlikte vurularak, Ahmet Sinan ve Vasfi Adem acımasızca katledilerek, Olgun Ali, Nevin Ali, Nadir Ali, Ali Emir ailesi ise evlerinde direnirken şehit olmuşlardı”

Taşpınar Şehitliği'nde düzenlenen törende konuşan Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan, 1960’ta ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının üzerinden geçen 3 yılın ardından 21 Aralık 1963 gecesi Rumların antlaşmalara uymayarak Türklere yeniden saldırmaya başladıklarını belirtti. Uluşan, Rumların Akritas Planı'nı gerçekleştirmek için Türk bölgelerine saldırılar düzenlediklerini ve saldırılarda birçok Türkün şehit olduğunu kaydetti.

Uluşan, “21 Aralık, Rumların Türkleri bir gecede yok etmek amacıyla başlattıkları saldırıların yıldönümüdür. Bu tarih Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçmiştir. Rumların saldırıları 1963’ten 1974’e kadar 11 yıl sürmüştür. Kıbrıs Türk halkı için 'Karanlık yıllar’ olarak adlandırılan bu yıllar içerisinde birçok şehit verilmiş, birçok Türk köyü yakılıp yıkılmış, insanlar evlerinden ve köylerinden olup göçmen durumuna düşürülmüştür.” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendiğini ifade eden Uluşan, 20 Temmuz günü Rumların birçok köye saldırmaya devam etiğini ve bunlardan birinin de Taşpınar köyü olduğunu kaydetti.

Uluşan, “Birçok Rum askeri, donanımlı zırhlı araçlar ve silahlarla Taşpınar köyüne saldırmaya geçmişti. Köy halkı savunmasız bir şekilde savaşmış ancak 9 kişi acımısızca şehit edilmişti.” diye konuştu.

Uluşan şöyle devam etti:

“Şehitlerimizden Mehmet Hasan, ekmek parasını kazanmak için ovada sürüsünü beklerken, İsmail Ahmet Rumlarla saatlerce çarpıştıktan sonra Sadiye İsmail ile birlikte vurularak, Ahmet Sinan ve Vasfi Adem acımasızca katledilerek, Olgun Ali, Nevin Ali, Nadir Ali, Ali Emir ailesi ise evlerinde direnirken şehit olmuşlardır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onlarda kahramanca savaşıp bir an bile tereddüt etmeden vatanları için şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlardır. Ne mutlu bizlere ki şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu özgür topraklarda onların sayesinde yaşıyoruz.”

