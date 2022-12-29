RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, YYK Başkanı Hansel ile görüştü

Türkiye’ Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, istişarelerde bulunmak amacıyla geldiği KKTC'de Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel ile bir araya geldi.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ile YYK Başkanı Feyzi Hansel’in görüşmesinde, YYK üyesi Hüseyin Gürlek ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Şahin hazır bulundu.

Uslu ile Hansel, iki kurum arasındaki ilişki hakkında istişarelerde bulunurken, yayıncılık faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

