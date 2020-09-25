Rotasyon çıkmazı

Kamuda rotasyon usulü çalışma talebi kaos yarattı. Hükümetin bu talebe yanıt vermediği gerekçesiyle grevlere başlayan KTAMS, Trafik Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde bugün de tam gün grev yapma kararı aldı

KTAMS Başkanı Bengihan, Hükümetin duyarsız ve sorumsuz davrandığını söyledi ve bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını belirttiMaliye Bakanı Amcaoğlu ise, rotasyon usulü çalışma önerisinde bulunan sendikaları eleştirerek, “Ekonominin %25 daraldığı bir ortamda neyin rotasyonundan bahsediyoruz. Bir gün evde, bir gün işte olup bu ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz?” dediMaliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Didem Gürses’in sunduğu Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş Programına katılarak, ülke gündemi ve ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Amcaoğlu, KTAMS’ın rotasyon usulü çalışma önerisi sonrasında bazı dairelerde greve gitme kararlarını değerlendirdi.Amcaoğlu, “Adalete inanan bir insanım ve adalet benim için her şeyin başında geliyor. 29 yıllık bir kamu geçmişim var. Çalışma koşullarının nasıl şekilleneceğini bilen, işin mutfağında bulunmuş, o tozu yutmuş biriyim ve rotasyon usulü çalışmaya son derece karşıyım” diyerek şunları kaydetti:“Tam da ekonominin %25 daraldığı bir ortamda neyin rotasyonundan bahsediyoruz. Nasıl bir gün evde, bir gün işte olup bu ülkeyi kalkındırabiliriz? Özel sektörde çalışan kişilere kısmi çalışmayı öngörüyoruz bunun nedeni ise işsiz kalmamaları içindir. Kısmı çalışırken, kısmi maaş alınacak ve devlet olarak biz size maaş desteği, sigorta pirimi desteği vereceğiz demekteyiz.”“Tam fedakârlık etmemiz gereken bir dönemde eve gidip yatarak bu ülkeyi kalkındırabileceğimizi düşünüyoruz ve grev yapacağımızı söylüyoruz” diyen Amcaoğlu bu yapılan ülkenin tarihine kara leke olarak geçeceğini aktardı.Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kamu-İş ve Kamu-Sen'in rotasyon talebine destek vermediğini, seçim arifesinde hükümete zarar vermekten başka bir durum teşkil etmediğini ifade ederek, “haksızlığa statüm ne olursa olsun karşı durmaya devam edeceğim” dedi.Bu ülkenin böyle siyaset kokan taleplere ihtiyacı olmadığını da belirten Amcoğlu, “Pandemi sürecinde başta Sağlık çalışanları olmak üzere gece gündüz çalışırken, Maliye Bakanlığı kapıları kapatmazken ilgili sendikaya kimsenin kulak asmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.Amcaoğlu, evde karantina uygulaması ve ülkeye üniversite öğrencilerinin gelmesi ile ilgili koşulların belirlenmesi konusunda geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını vurguladı.Amcaoğlu, “Aylardır konuşulan Pandemi Hastanesi inşaatı süratle devam ediyor. Bizler ilk günden bu yana Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda bakanlık olarak gerekli imkânları sağlıyoruz. Şu anda karantina otellerinde pozitif vaka sayısı 144 olmak üzere 373 temaslı, 1721 misafir ile birlikte 2238 kişi karantina otellerimizde karantina sürecine devam ediyor” dedi.Evde karantina sistemini mali boyutları ile ele almak gerektiğine değinen Amcaoğlu, bu ülkeye katma değer katan yükseköğrenimin yeniden ülkemize gelmesi gerektiğinin altını çizdi.Öğrencilerin karantina sürecinde hangi koşullarla geleceğini ilgili kesimlerle birlikte geniş katılımlı bir toplantıda ele alacaklarını vurgulayan Bakan Amcaoğlu, tek amacın sağlıklı bir şekilde karantina sürecinin tamamlanarak öğrencinin ülkeye gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti.Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı ve hükümet olarak 20 milyon TL kadar bir meblağın harcanabileceğini ancak bu rakamdan çok daha fazla katma değer sağlayacak bir adımın atılabileceğini ifade etti.KTAMS, kamuda rotasyon usulü çalışma talebine yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eyleme gitti. KTAMS Başkanı Bengihan, Hükümetin duyarsız ve sorumsuz davrandığını söylediKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası rotasyon usulü çalışma talebiyle başlattığı greve yönelik olarak hükümetin “duyarsız ve sorumsuz tavır” sergilediği gerekçesiyle bugün Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde de greve gidileceğini bildirdi.KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde bulunan Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde bugün de tam gün grev uygulayacağını duyurdu.KTAMS, kamuda rotasyon usulü çalışma talebine yanıt verilmediği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.Sendika eylem sırasında "Duyarsız ve Sorumsuz UBP- HP hükümeti" yazılı pankart açtı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikanın başlattığı grevlere rağmen hükümetin, sendikanın rotasyon usulü çalışma talebine yazılı ve resmi hiçbir yanıt vermediğini kaydetti. Bu konuda Hükümetin duyarsız ve sorumsuz davrandığını savunan Bengihan, hükümetin bu tavırlarını protesto etmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi.Taleplerine karşı cevap alamadıklarını, çünkü bakanlar arasında anlaşmazlıklar olduğunu ifade eden Bengihan, hükümete yönelik suçlamalarda bulundu.Bazı bakanlıklarda rotasyon çalışıldığını ama bazı yerlerde bunun yapılmadığını ifade eden Bengihan, taleplerinin Hizmetlerin aksamayacağı şekilde rotasyon uygulaması olduğunu söyledi.Bengihan, grevi devam ettireceklerini belirterek, hükümeti iyi idare yasasına uygun karar çıkarmaya çağırdı.Bazı sendikalara da hükümetin yanında durduğu gerekçesiyle eleştiride bulunan Bengihan, grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu.Bengihan, bugün Vergi dairesi veznelerinde grev başlatılacağını, ayrıca 27 Eylül'de de limanlardaki grev yasağının biteceğini ve yapılacak değerlendirmenin ardından grevin limanlarda yeniden yapılabileceğini söyledi.