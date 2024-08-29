Robotik kodlama eğitimi alan gençler önemli projelere imza atıyorlar

İEZB-MEM ve Telsim işbirliğinde robotik kodlama eğitimi alan gençler haşare ile mücadele dronu ile otomatik damlama sulama sistemi üzerinde çalışmalarına başladı

skele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin öncülüğünde, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin ev sahipliğinde, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, Telsim ve Cyprus Robotics’in destekleriyle İskele’de 2 yıl önce başlayan robotik kodlama eğitimleri yaz dönemini de tamamlamak üzere.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMLERİNDE PROJE DÖNEMİ

İEZB’den yapılan açıklamada, bu proje, çocuklar ve gençler’in, eğlenceli aktiviteler eşliğinde geleceğin en temel becerilerinden biri olan robotik programlamayla tanışmalarını amaçlanmaktadır. İkinci yılını dolduran ve aldıkları eğitimlerle bir üst seviyeye çıkan gençleri 2 proje başlığı altında birleşiyor. Bunlardar bir tanesi Haşare İle Mücadele Dronu, diğer ise Otomatik Damlama Sulama Sistemi olduğu belirtildi.





KIRMIZI: “GENÇLER GELECEĞE UMUTLA BAKIYORLAR”

İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimleri 2. yaşını dolduruyor. Dolu dolu geçen 2 yılda çok yetenekli çocuklar ve gençlerle karşılaştıklarını ifade eden İEZB Başkanı Serkan Kırmızı; “Robotik Kodlama Eğitimlerine gelen çocuk ve gençler bir harika. Çok hızlı kavrayıp öğreniyorlar, bir sonraki derse daha bilgili ve daha fazla öğrenmek isteği ile geliyorlar. Bu 2 yıllık süreçte 1. seviye, 2. seviye ve 3. seviyedeki tüm gençleri 2 güzel projede birleştirme kararı aldık. Bölgemize ve Ülkemize faydalı olacak 2 proje için TELSİM Sponsorluğunda projeye çalışmaya başladık. Gençlerin öğrenme hevesi ile ve 2 yıllık emek sonrasında eğitim alan gençlerin heyecanını gördükçe bizlerin heyecanı ve sevinci daha da artmaktadır. Her zaman vurgulayarak söylediğim bir söz var, “Geliyor, Gelmekte Olan”. Bu sözü çok severim. Çünkü içerisinde çok anlam içermesi yanında, yakın geleceğe çok büyük mesaj da vermektedir”. Dedi.

Ülkemizi hatta dünyayı yeni nesil gençlerin değiştireceğine vurgu yapan Kırmızı; “İnanıyorum ki, üretken gençler Ülkemizde yeniden üretime hız verecek, kooperatifçiliği yeniden canlandıracak en önemlisi birlikte çalışma esasına dayanarak hep beraber ülkemiz için üretecekler, gelecekleri için üretecekler”. Dedi.

Kırmızı, Atatürk’ün bir sözü ile gençlere güvendiklerini bir kez daha vurgulayarak., “Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız.” İfadelerini kullandı.

TANPINAR: “GENÇLERE YAPILAN YATIRIMLAR, ÜLKEMİZE BÜYÜK DEĞER KATARAK HER ZAMAN BİZE OLUMLU SONUÇLARLA GERİ GELMEKTEDİR.”

İkinci yılını tamamlayan Robotik Kodlama Eğitimelerinde gençlerin azmini ve başarısını görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, eğitimlere katılan gençleri ve eğitmenlerini tebrik etti.

Robotik Kodlama eğitimleri ile gençlerin neler başarabileceklerini görmek kendilerini her zaman daha da umutlandırdığını ifade eden Tanpınar; “Teknoloji hayatımızda vazgeçilez bir unsur, dolayısıyla çocuklarımız teknolojiyi kullanırken daha bilinçli olmak durumunda. Bu nedenle Robotik Kodlama Eğitimlerini çok önemsiyor ve gereken desteği her zaman sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Gençlere yapılan yatırımların, ülkemize büyük değer kazandırdığını ve katlanarak olumlu sonuçlarla bize geri geldiğini vurgulayan Tanpınar, sadece tüketen değil, üreten gençlerin herzaman yanında olacaklarını vurguladı.