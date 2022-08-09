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Robotik çalışmalarıyla geleceği şekillendiriyorlar

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni ziyaret ederek Turkcell’in desteğiyle kurulan bilgisayar odasında çocukların çalışmalarını gözlemlediler

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Robotik çalışmalarıyla geleceği şekillendiriyorlar
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte Lefkoşa Çocuk Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Turkcellin destekleriyle merkeze kazandırılan bilgisayar odasında çocuklar tarafından yapılan çalışmalar izlendi. Çocuklar, Harmancı ve Küçüközdemire gönüllü öğretmenleriyle birlikte yaptıkları yazılım ve tasarladıkları robotik çalışmayı da gösterdiler.
Suriçinde yer alan Lefkoşa Çocuk Merkezinde gönüllü öğretmenlerle bilgisayar dersleri, robotik kodlama kursları ve yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun teknolojik eğitimler yapılıyor. 
“Merkezimizdeki eğitimlerle hayata geçirilen bu çalışmaları görmek çok değerli”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı hayata geçirilen Lefkoşa Çocuk Merkezinde çocukların günümüz şartlarında eğitim aldıklarını ve dijital dönüşümü hem deneyip hem de uyguladıklarını vurguladı. Başkan Harmancı, Çocuk Merkezi’nde hayata geçirilen bu çalışmaları görmenin çok değerli olduğunu söyleyerek, LTB olarak dijitalleşen dünyaya adapte olmak için çalıştıklarını belirtti. Harmancı son olarak Kuzey Kıbrıs Turkcellin Lefkoşa Çocuk Merkezine katkılarından ötürü teşekkür etti.
“Çocukların dijital dönüşümü deneyimlemesinden mutluluk duyuyoruz”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise sağlanan bu destekle çocukların dijital dönüşümü deneyimesinden mutluluk duyduklarını vurguladı. Küçüközdemir, çocukların hayatlarının şekillenmesinde büyük rol oynayacak teknolojiyle erken yaşta tanışarak çalışmalara başlamalarının önemine değindi. Küçüközdemir, çocukları çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Başkan Harmancı ve tüm ekibine teşekkür etti.
 
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