RMMO’ya teçhizat tedariki için İsrail ile anlaşma

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için İsrail’den kişisel koruyucu ekipman ve bazı diğer askeri teçhizatların tedariki için dün, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı’nda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, imza törenindeki açıklamasında bakanlığın hedefinin RMMO’nun kabiliyetinin modern araçlarla ve teçhizatlarla, daha güvenilir bir savunma gücü elde edebilmek için kaliteli şekilde artırmak olduğunu söyledi.

Habere göre Petridis, personelin tümü için modern koruyucu ekipman ve askeri teçhizat değişikliğinin ilk defa yapıldığına işaret ederken, İsrail ile savunma işbirliğinin özellikle ekipman ve teçhizatlar alanında geliştirilmeye devam ettiğini kaydetti.

Petridis, Güney Kıbrıs ile İsrail’in Doğu Akdeniz’in güvenliğiyle ilgili benzer tezlere sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin, ortak çıkarların ötesinde, stratejik savunma ve işbirliği yönünde ilerlemesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Haberde, RMMO’nun alacağı ekipmanları üretecek şirketlerin İsrail merkezli “Source Vagabond” ile “Marom Dolphin” adlı şirketler olduğu belirtildi.









Helikopterden düşen Rum asker kurtarılamadı



Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu 27 yaşındaki sözleşmeli asker Panayotis Yannios, tatbikat sırasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, RMMO’nun geçen pazartesi günü Baf açıklarında gerçekleştirilen tatbikatı sırasında helikopterden denize atlayan ve ciddi şekilde yaralanan 27 yaşındaki Panayotis Yannios’un önceki akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini yazdılar.

Olay hakkında hem RMMO, hem de Rum polisinin soruşturması sürüyor.



