“RMMO’nun düzeyini yükseltmekle yükümlüyüz”

Rum Savunma Bakanı Petridis, vatanın yeniden birleşeceği kutsal gün gelene kadar, yeni oldubittilere izin vermemeleri için, RMMO’nun düzeyini yükseltmeye devam etmekle yükümlü olduklarını söyledi

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, yeni oldubittilere izin vermemeleri için, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) operasyonel kabiliyetlerini hazır durumda tutmak ve bunların düzeyini yükseltmeye devam etmekle yükümlü oldukları iddiasında bulundu.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün katıldığı bir etkinlikte konuşan Petridis, RMMO personelinin en büyük “güç çarpanını” teşkil ettiğini savunarak, esas kaygılarının, personelin modern operasyonel ortama başarılı bir şekilde karşılık verebilmesi için, sürekli eğitilmesi olduğunu belirtti.

Petridis, konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinerek, 1974 yazından 48 yıl sonra aynı zamanda vatanın yeniden birleşmesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için Rum tarafının Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunmasına dair tüm çabalarına rağmen, Türkiye’nin her zamanki gibi uzlaşmaz göründüğünü iddia etti.

Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki yasa dışı faaliyetleri ve ihlallerini artırdığını, öte yandan Kıbrıs sorununun çözümü için bugüne kadar üzerinde hemfikir olunanlar temelinde müzakere masasına gelmeyi artık kabul etmediğini ileri süren Petridis, Türkiye’nin, eşit egemenliğe sahip iki devletli çözüm temelinde görüşmeyi tercih ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu çerçeve aynı zamanda AB ilke ve değerleri ve parametreleri dışında müzakerelere katılmayı kabul etmelerinin söz konusu olmadığını uluslararası topluma açıkladıklarını da kaydeden Petridis, hakları olan şeyi talep etmeye devam etmekten başka yolları olmadığını iddia etti.

Petridis “vatanın yeniden birleşeceği kutsal gün gelene kadar, yeni oldubittilere izin vermemeleri için, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) operasyonel kabiliyetlerini hazır durumda tutmak ve bunların düzeyini yükseltmeye devam etmekle yükümlü olduklarını” iddialarına ekledi.

