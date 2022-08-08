“Riskli bölgelerden gelenlere test yapılmalı”

UBP Milletvekili Savaşan, Maymun Çiçeği konusunda riski yüksek bölgelerden ülkeye gelecek misafirlerin KKTC’ye girişlerinde enfeksiyon belirtileri yönünden incelenmesi ve testlerinin yapılmasının hayati önemi olduğunu belirtti







UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Maymun Çiçeği vakalarının seyahatle bağlantılı olmadan ortaya çıktığını ve dünya genelinde 70’ten fazla ülkede görüldüğünü açıkladığına dikkat çekerek, KKTC’nin Covid-19 pandemisinde elde ettiği tecrübe ve başarının Maymun Çiçeği salgınıyla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Bir televizyon programına katılan Savaşan, yaptığı açıklamada, DSÖ yetkililerinin Maymun Çiçeği salgını konusundaki açıklamaların, gelecek günlerde salgının dünya ve Kuzey Kıbrıs turizmi ve ekonomisini olumsuz yönde etkileme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini söyleyerek, “Başbakanımız Ünal Üstel ülke insanımız yanı sıra ekonominin de sağlığını korumak amacıyla çalışmaların hızlanması için talimat vermiştir” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da gereken bütün tedbirlerin aldıklarını kamuoyu ile paylaştığına dikkat çeken Savaşan, “Hükümetimizin atacağı adımlarla halkımız ve iş çevrelerinin konuya göstereceği hassasiyet sayesinde bu tehdidi en az zararla atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dünya ve ülke turizmimizin kısa sürede karşı karşıya kalacağı anlaşılan en önemli tehlikenin Maymun Çiçeği salgını olduğunu söyleyen Savaşan, daha işin başındayken turizm, yükseköğretim ve konut sektörlerinde büyük kayıpların yaşanmaması için Sağlık, Turizm, Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarının eş güdüm içinde yapacakları çalışmaların başarıyı arttıracağının altını çizdi.

Turizmden başlanarak belirlenecek diğer öncelikli sektörlerde çalışan personele çiçek aşısı yaptırılmasının önemine dikkat çeken Savaşan, özellikle riski yüksek bölgelerden ülkeye gelecek misafirlerin KKTC’ye girişlerinde enfeksiyon belirtileri yönünden incelenmesi ve testlerinin yapılmasının hayati önemi olduğunu belirtti.

Savaşan “aşı tedariki, test kapasitesinin arttırılması, temaslı takibi ve halkın salgın sırasında nasıl güvende kalacağı konularında verilecek eğitimler, ülkemizin Maymun Çiçeği salgını ile gireceği mücadeleden nasıl çıkacağını belirleyecek en önemli faktörler olacaktır” şeklinde konuştu.

