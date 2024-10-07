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“Risk yönetimi politikası şart”

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“Risk yönetimi politikası şart”
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Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, iklim değişikliği etkilerine “hassas” noktalardan biri olarak tanımlanan Akdeniz bölgesinde yer alan Kıbrıs’ta görülen aşırı hava olaylarına karşı iklim politikası oluşturulması ve dairenin bu konudaki çalışmaları hakkında bir soruyu yanıtında, şunları söyledi:

“Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporlara göre küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Kıbrıs da bulunuyor. 1975-2024 yılına kadar 49 yıllık kayıtlarımızla yapılan analizlerden de görüldüğü üzere sıcaklık, yağış, kuraklık, rüzgar gibi parametrelerdeki değişim bu raporu doğrulamaktadır. Buna göre önümüzdeki yıllarda, bölgemizde kısa süreli şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık yaşanacağını ve buna bağlı olarak da şehir sellerinin daha sık meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca ülkemizi en çok etkileyen hava olaylarından sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hadiselerin sayı ve şiddetlerinin artması da olasıdır.

Dolayısıyla yetkililerin bu tip hava olaylarına karşı risk yönetimi politikası oluşturması gerekmektedir. Meteoroloji Dairesi olarak gerek altyapı çalışmalarında gerekse kalkınma ve imar planlarının hazırlanma aşamasında ilgili her kuruma gerekli bilgi ve desteği saklamaktayız.”

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