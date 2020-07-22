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"Risk alanı daha da etkin hale geldi"

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"Risk alanı daha da etkin hale geldi"

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yaz aylarının gelmesi ve sınır kapılarının denetimli açılmasının koronavirüs risk alanını daha da etkin hale getirdiğine dikkat çekti.

Arter yaptığı yazılı açıklamada, DSÖ'nün açıkladığı tedbirlere uyulması gerektiğini, sürecin uzaması ile birlikte bazı vatandaşlarda rahatlama ve tedbirlerde esneme gözlemlendiğini ifade etti.

İlk gün alınan sıkı tedbirlerin  bugün için de geçerli olduğunu vurgulayan Arter, “Kalabalık ortamda bulunmamaya dikkat edilmeli. Tedbirlere maksimum seviyede uyulması gerekmektedir. Maske takmayı ihmal etmemeliyiz. Kişisel temizlik ve çevre dezenfeksiyonuna dikkat edilmeli. Yakın temastan kaçınılmalı ve fiziki mesafelere uyulması gerekmektedir” uyarılarında bulundu

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle gerekli tedbirlerin alınmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini de hatırlatan Arter,  Gazimağusa Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını halkın da  gerekli hassasiyeti göstermesinin  bu riskli dönemin el birliği ile atlatılmasına yardımcı olacağını belirtti.

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