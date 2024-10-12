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"Rezillik"

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"Rezillik"
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zorlu Töre’nin kendi kendini başkan ilan etmesini eleştirdi.
Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Teknik olarak bakacaksanız meclis iç tüzüğü bu yaşananları izah edebilecek bu saçmalıkları öngörebilecek bir metin değil.
Dolayısı ile iradenin ret olarak beyan edildiği bir ortamda bile seçimi ben kazandım diyebiliyorlar.
Meclisin tüm çalışmaları çoğunluk esasına dayalıdır, çoğunluk bir olayı RET olarak değerlendirmişse reddedilir. 
“Yüce meclis” çoğunluğu Zorlu Töre’yi 9 tur boyunca onaylamamıştır. 
Siyasetten etik ve ahlağı çıkarırsanız işte sonuç bu olur. 
Bunların tüm garagözlüklerine tahammül edebilmek de ayrı bir meziyet. 
Rezillik…
 
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