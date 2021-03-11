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Restoranlar doldu

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Restoranlar dünden itibaren dış mekanlarda müşteri almaya başladı

Restoranlar doldu
 
Ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin hafifletilmesine yönelik atılan adımlar kapsamında restoranların dış mekân oturma alanları dün açıldı.
Dünden itibaren restoran ve cafeler açık alanlarında hizmet verebiliyor.
İç mekanlara müşteri alınması ise yasak. Ancak Restorancılar Birliği iç mekanda da Sağlık Bakanlığı’na Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterler çerçevesinde açılım istiyor.
Restorancılar Birliği (RESBİR) Başkanı Salih Kayım, geçmişte kurallara uyulmadığıyla ilgili sektöre sitemde bulundu ve kendi önerilerini sundu.


Kayım kendi denetimlerini kendilerinin yapacağına dikkat çekerek, “Özel güvenlik şirketinden hizmet alınacak ve kurallara uymayanlar denetlenecek. Sağlık Bakanlığına ve zabıtalara fotoğraf gönderilecek” dedi.
Kayım, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne restoranların 22:00’ye kadar açık kalması, cumartesi günleri de açık olması ve iç mekanlarının yüzde 30’nuun kullanımına izin verilmesi konusunda öneri yaptıklarını açıkladı.
Kayım önerilerinin dikkate alınmaması ve bu konuda karar alınmaması durumunda önerilerini Cuma günü uygulayacaklarını kaydetti.

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