Resmi Gazete’den Haberler…

Yeniden Görüşülen Asgari Ücret Resmi Gazete’de

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Hür-İş’in itirazını görüşmek için yaptığı toplantıda komisyon başkanının ayırt edici oyuyla oy çokluğuyla yeniden aylık brüt 4 bin 400 TL olarak onaylanan 2021’in ilk asgari ücreti Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni rakam 1 Şubat’tan geçerli oldu.

VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ YÖNETİM KURULU YENİDEN OLUŞTURULDU

Bakanlar Kurulu, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nu yeniden oluşturdu.

Buna göre, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ile üye Aydın Amca, Hüseyin Moral, Özgül Çırakoğlu ve Yücem Erönen görevlerinden alındı.

Başkanlığa Durali Elal, üyeliklere ise Kenan Akın, Servet Şahan, Ayhan Kılıçaslan, Mehmet Tunçtürk atandı.

KREDİ GARANTİ FONUYLA İLGİLİ KARARNAME

Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Kredi Garanti Fonu Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi Garanti Fonu Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Fon varlıklarının daha verimli nemalandırılması için farklı enstrümanlara yatırım yapılarak değerlendirilmesine imkan sağlamayı amaçlıyor.

ÖZEL VETERİNER HEKİMLERİN YETKİLENDİRİLMESİ TÜZÜĞÜ

Özel Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Tüzüğü de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüzük, Veteriner Dairesi’nin yetkilendireceği veteriner hekimlerin resmi kontroller, faaliyetler ve diğer görevlere ilişkin kural, ilke ve koşulları ortaya koymak amacıyla hazırlandı.

YEREL İŞGÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs tedbirleri ve genel ekonomik kriz nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ve otellerde, kumarhanelerde (casinolarda) ve turizm ve seyahat acentesinde çalışan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020 ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılmasını düzenleyen Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi.

Ayrıca Ercan Devlet Havalimanı’nda faaliyet gösteren işyerlerinde (inşaat faaliyetleri hariç) çalışan sigortalı çalışanlara işyerindeki istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2020 ayına mahsuben 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacak.

SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Sosyal Yardımlar Yasası altında hazırlanan Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü de hazırlandı. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid 19) nedeniyle gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi veya ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en fazla üç ay süreyle ve 30 Nisan 2021’de sona erecek şekilde tek kişiye 1,125 TL, aileye ise çocuk sayısına bakılmaksızın 1,500 TL sosyal yardım yapılacak.

Tüzükteki bir başka değişiklikle 60 yaşının altında olup, çalışamadığını sağlık raporu ile kanıtlamak durumunda olan muhtaç hastalar ve bedensel, ruhsal, ve/veya zihinsel engelli bir bünyeye sahip olması nedeniyle çalışamayacak durumdaki kişilere sosyal yardım yapılırken her üç ayda bir aranan uzman devlet doktoru raporu şartı ile bir yılı aşkın süreler için aranan Sağlık Kurulu raporu şartı 1 Şubat 2021’den 31 Mart 2021’e kadar aranmayacak.

COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NDEN SOSYAL YARDIM VE ÇALIŞMA DAİRESİ’NDEN ENGELLİ YARDIM ALAN KİŞİLERE YARDIM ÖDENEĞİ VERİLİYOR

Bakanlar Kurulu, sosyal yardım ve engelli nakdi yardımı alan kişilere, 2021 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarında (3 ay süreyle) Covid-19 yardım ödeneği verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Sosyal Yardımlar Tüzüğü uyarınca sosyal yardım alanlara ek yüzde 15; Engellileri İstihdam, İşyeri Koşulları ve Engellilere Yapılacak Yardımlar Tüzüğü uyarınca engelli nakdi yardımı alan engelli kişilere ise yüzde 10 oranında ek Covid-19 yardım ödeneği verilecek.

ATIK YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Atık Yönetimi Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Yasası altında hazırlanan tüzüğün amacı “tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması” olarak ifade edildi.

DİPLOMATİK PASAPORTLARA “GEZİCİ BÜYÜKELÇİ” EKLENDİ

Diplomatik Pasaport (Değişiklik) Tüzüğü’yle diplomatik pasaportlara “gezici büyükelçi” sıfatı eklendi.

TURİZM TEŞVİK ÖDEMELERİ

Bakanlar Kurulu Turizm ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kişilere turizmin gerçekleştirilmesi ve tanıtımı amacıyla iki farklı kararla ödeme yapacak.

Resmi Gazete’deki kararlardan biri Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan 1 milyon 107 bin 987 TL, ikinci karar ise 460 bin 922 TL ödenmesini öngörüyor.

(GÜL)