Resa Paşa’nın üzen vedası

Cumhuriyet Meclisi eski Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlerinden 59 yaşındaki Resa Paşaoğluları yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Meclisi eski Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlerinden 59 yaşındaki Resa Paşaoğluları yaşamını yitirdi.
İngilizce öğretmenliği ve turist rehberliği de yapan Resa Paşaoğluları,
uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyordu.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Resa Paşaoğluları için mesaj yayımladı.
Zorlu Töre’nin mesajı şöyle:
“Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürütmüş olan kıymetli personelimiz Sayın Resa Paşaoğlularını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler dileriz.”