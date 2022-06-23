Res-Bir'den dayanışma örneği

Kıbrıs Türk Restorantcılar Birliği önemli bir duyarlılık örneği göstererek, yangın alanında görev yapan ekiplere öğlen ve akşam yemeklerini ve içeceklerini gönderdi.Konuyla ilgili Res-Bir'in sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:"Res-Bir olarak yangın yerinde görev yapan ekiplerimize öğlen ve akşam yemeklerini ve içeceklerini gönderdik. Şimdi el birliği ile yaraları sarma zamanı. Bu büyük felakete karşı elinden geleni yapan tüm insanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz..."