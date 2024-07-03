Rengarenk bir gece yaşandı

Geleneksel İskele Festivali'nde Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekiplerinin tanıtım gösterileri yapıldı

Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ekipler, önceki gece tanıtım gösterilerini sahneledi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun ev sahipliğinde 27’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivaline Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay’dan ekipler katılıyor.

Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekiplerinin tanıtım gösterileri İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Öte yandan festivale katılan halk dansları ekipleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ekipler, Sadıkoğlu’na ülkelerine özgü hediyeler takdim etti. Konuklar görüşmede İskele Festivali’nin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

