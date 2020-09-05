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Rekor vaka

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Rekor vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1395 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülk dışından gelen vakalar - 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11

Yerel vakalar -8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 128.591

Toplam Vaka Sayısı- 397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 278

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 115  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 42  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 73  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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