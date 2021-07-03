Rehavete Kapıldık

Ülkede vaka artışlarında alarm vermeye başladı. Dün 54 yeni vaka daha çıktı. Bu hafta içi tespit edilen yeni vaka sayısı ise 216 ulaştı. Uzmanlar vakaların büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, insanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi ve “Aşı oldum, virüs bulaşmaz” düşüncesinin yanlış olduğunu belirtti. Uçaner, özellikle düğün ve eğlence mekanlarında, kurallara riayet edilmediğine dikkat çektiDr. Bülent Dizdarlı ise “Bir süredir askıya aldığımız altın kurallara yeniden sıkıca sarılmalıyız” mesajı verirken, Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu da, kurallara uyma konusunda uyarı yaparak “Dikkat etmezsek günün sonunda faturayı hepimiz ödeyeceğiz” ifadelerini kullandıÖte yandan aşı başvurularında ve aşılanmaya giden kişi sayısında ise düşüş yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Oygar “Randevu veriliyor, ancak insanlar gelmiyor” dedi. Halka aşılanma çağrısında bulunan Oygar, “randevusuz aşılanma” çağrısı yapacaklarını bildirdiİnsanlar rehavete kapıldı"Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Uçaner, insanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını vurguladıAcil Durum Hastanesi (Pandemi Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, vakalarının büyük bir çoğunluğunun iç bulaş olduğuna dikkat çekti.İnsanların rehavete kapıldığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını vurgulayan Uçaner, “Aşı oldum, virüs bulaşmaz” düşüncesinin yanlış olduğunu, aşı olan kişilerin virüsü bulaşıp, bulaştırabildiğini, aşının sadece hastalığın ağır geçmesini önlediğini vurguladı.Tam açılım sürecine girilmesiyle, yerel bulaşta artışın başladığını ifade eden Başhekim Uçaner, özellikle düğün ve eğlence mekanlarında, maske – mesafe kurallarına riayet edilmediğine dikkat çekti.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden Delta varyantı hakkında açıklamalarda bulundu.Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:“Delta varyantı hakkındaİngiltere halk sağlığı birini raporlarına göre Covid- 19 Delta varyantı yeni bir dalga sebebi oluyor.Üstelik aşılı insanları da ciddi olarak etkilediğinden bahsediliyor.Tabii ki bu aşılanma hızını düşürmemelidir. Çünkü etrafımızda sadece Delta varyantı yoktur ve aşının bunlara etkisi kanıtlanmıştır.KKTC’de henüz bu varyant görülmemiş olsa da hem Güney Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de saptanmıştır. Bu durumda yakında bizim topraklarımıza da gelmesi büyük olasılıktır.Belli ki aşı savaşları sonucu, aşının zamanında adaletli bir şekilde tüm dünyada uygulanamamasının bedelini ödeyeceğiz.Bu duruma devlet ve vatandaş olarak hazır olmak gerek. Bir süredir askıya aldığımız altın kurallara yeniden sıkıca sarılmalıyız.Maske, delta varyantına karşı çok güçlü. Sosyal mesafe önemli, hijyen olmazsa olmazımız. Ve aşı.Aşıdan kaçmayınız. Devlette özellikle sinovac olanlarla ilgili üçüncü doz aşı planlamasını bu kez geç kalmadan gündemine almalıdır.”Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu, Coronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti, kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundu.Kamiloğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Vaka sayıları giderek artıyor. Son birkaç gündür sağlık çalışanları yine canla başla çalışıyorlar. Önlemlerin sıkılaştırılmasını istemiyorsak şimdiden tedbirimizi almalıyız. Birinin sizi denetlemesini beklemeyin. Sosyal mesafenizi koruyun, kapalı mekânlarda maske takmayanları uyarın. Özellikle kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmuyorsa ihbar edin. Düğünlerde sarılıp öpüşmeyin. Unutmayın aşılı olsanız bile hastalığı bulaşıp, bulaştırabilirsiniz. Bu basit kurallara uyarsak hepimiz rahat edeceğiz. Ama dikkat etmezsek günün sonunda faturayı hepimiz ödeyeceğiz…”