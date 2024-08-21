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Reha Muhtar yoğun bakımda

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Gazeteci Reha Muhtar, entübe edildi. Reha Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi

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Reha Muhtar yoğun bakımda
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Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.
Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
 
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