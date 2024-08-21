Reha Muhtar yoğun bakımda

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.
Reha Muhtar, gece saat 1 sıralarında Maslak'taki bir özel hastaneye sevk edildi. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp yaralandığı ifade edildi.
Solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
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