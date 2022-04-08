“Reform yapılmadan yerel seçime gidilmeyecek”

Komite Başkanı Berova vurguladı: “Belediyeler reformu konusunda tavrımız kesin ve nettir. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini kabul edemeyiz”



Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, “Belediyeler reformu konusunda tavrımız kesin ve nettir. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz” dedi.

Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacağını belirten Berova, “Salıyı bekleyeceğiz. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

Berova tartışmaların yaşandığı dünkü komite toplantısıyla ilgili açıklamada bulundu.

“Muhalefetin önceki akşamki toplantıda gerginlik yarattığını, reformunun hayata geçmesini mümkün olduğunca engellemeye çalıştığını” savunan Özdemir Berova, şunları söyledi:

“28 belediyeyle 28 Haziran’da seçime gitmek istiyorlar ama mevcut düzen sürdürülebilir değil. Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz. Tavrımız kesin ve nettir. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız.”

Muhalefetin reform konusundaki yapıcı önerilerini almaya hazır olduklarını da belirten Berova, önceki akşam toplantıda yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bu, gerçekleştirdiğimiz ikinci komite toplantısıydı. Görüşünü belirtmek isteyen herkese söz verdim. Söylenecekler söylendi. Genel görüşmeyi tamamlayıp tasarının madde madde görüşülmesine geçmek istediğimizde muhalefet buna karşı çıktı. Gerginlik yaratıldı. Gerginlik nedeniyle toplantıya ara verdim.”

Verilen arada, siyasi parti başkanlarının istişare toplantısı yaptığını kaydeden Özdemir Berova, “Reformların uzlaşı içinde hayata geçirilebilmesi konusunda Salı güne kadar çalışma yapılacak. Kısa sürede hayata geçirilebilecek ortak bir yol haritası belirlenirse buna itirazımız olmaz ancak amaç oyalama, mevcut düzenin devamını zorlamaksa buna izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

Uzlaşı sağlanmazsa hükümetin belirlenen doğrultuda çalışmalarına devam edeceğini de söyleyen Berova, “Belediyelerde reform yapmadan yerel seçimlere gitmek ülkeye yapılacak en büyük ihanet olur. Gerekirse her gün 24 saat çalışmaya hazırız. Reformların kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda kararlıyız ” şeklinde konuştu.

Bir sonraki komite toplantısının ne zaman olacağına dair soru üzerine Özdemir Berova, “Salı’yı bekleyeceğiz. İstişare toplantısı yapılacak, Salı günü sonrasında komitenin toplanması için çağrı yapacağım…” yanıtını verdi.

Berova, bu yasal düzenlemeler nedeniyle belediye çalışanlarının özlük haklarının kaybetmeyeceğini de söyleyerek, belediyelerle ilgili mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını yineledi.

