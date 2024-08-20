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Refiker’e son veda

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Hayatını önceki Cumartesi günü kaybeden emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı, 75 yaşındaki Talat Derviş Refiker için dün Lefkoşa mahkemeler binası önünde Yüksek Mahkeme tarafından tören düzenlendi.

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Refiker’e son veda
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Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ törende yaptığı konuşmada, Refiker'in yaşamını yitirmesinin hukuk camiasında büyük üzüntü yarattığını belirterek, Refiker'in titiz, saygın ve beyefendi kişiliğine vurgu yaptı.

Hukuk alanındaki tecrübelerini iki kitapta toplayan Refiker'in, emekliye ayrıldıktan sonra kitapları güncelleyerek camiaya rehberlik etmeye devam ettiğini anlatan Özerdağ, Refiker'in ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'nin onurlu, görevini layıkıyla yerine getiren ve herkes tarafından sevilen bir yargıcını yitirdiğini söyleyerek, Refiker'in ülkenin bağımsız yargısına ve itibarına bağlılığının altını çizdi.

Tatar, Talat Derviş Refiker gibi yargıçların kolay yetişmediğini de belirterek, verdiği kararları kitaplaştırarak iz bırakan Refiker'in ruhunun şad olmasını diledi.

Mahkemeler önündeki törenin ardından Refiker'in naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.

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