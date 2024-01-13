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Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi

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Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin temel atma töreni ertelendi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Lefkoşa Metehan bölgesinde yapılacak Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nin bugün yapılacağı duyurulan temel atma töreni, olumuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ismini taşıyacak okulun temelinin, devlet yetkililerinin ve Denktaş ailesinin katılımıyla bugün saat 12.30’da törenle atılacağı açıklanmıştı.
Yeni tören tarihi daha sonra duyurulacak.
 
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