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Rauf Kasimov, Bellapais’te konser verdi

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Yaklaşık yirmi yıldır Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Konser Piyanisti Rauf Kasimov cumartesi gecesi Bellapais’te konser verdi. 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivalindeki 70. yaş konseriyle müzikte yaklaşık 65 yılını dolduran sanatçı, bu konserde hayatının belirli dönemlerini yansıtan eserleri yorumladı.

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Rauf Kasimov, Bellapais’te konser verdi
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kasimov’un 90 dakika süren performansını çok sayıda sanatsever izledi.

Kasimov gecede, sırasıyla Albino-Giazotto Adagio, Handel-Passacaglia,  Mozart- Sonata in f major, Mozart- Fantasia in D minor, Clementi -  Sonata in C major, Chopin -  Mazurka in C minor, Scriapin- 7 pieces,  Piazolla- libertango, Mustafazade - Mart, Hacıyev - Ballada, Prokofiev- Suggestion diaboligue isimli parçalarını seslendirdi.

Festival Komite Başkanı Halil Kalgay, konser sonrası kısa bir konuşma yaparak Kasimov’u festivale katkılarından ve performansından dolayı tebrik etti ve sanatçının 70. yaş anısına Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin plaketini verdi. 

Sanatçı olarak asistanlığını yapan öğrencisi Burcu Akbatu ile doğaçlama parçalar da seslendiren Kasimov’un klasik müzik gecesi, ayakta alkışlar ve kendisine sunulan çiçeklerle son buldu.

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