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Ranza sayısı ikiye katlandı

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Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, 868 kişinin bulunduğu cezaevinde koğuşların hepsinin dolduğunu belirterek, kadın bölümünde ranza sayısını iki katına çıkardıklarını ifade etti

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Ranza sayısı ikiye katlandı
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Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2024-2025 Yeni Adli Yıla başladı

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, ülkedeki “suçlu patlamasını” 4 kelimeyle gözler önüne serdi.

Fatih Erdoğan, 868 kişinin bulunduğu cezaevinde, 448 kişinin hükümlü, 420 kişinin de hükümsüz olduğunu söyledi. Bunların 167’sinin Girne Ağır Ceza ve Girne Kaza Mahkemesi’nde davalarının bulunduğunu kaydeden Erdoğan, 131’nin gün tayinli davalar olduğunu 36 kişinin de halen teminatla cezaevinde tutulduğunu kaydetti. Cezaevinin kapasitesine de dikkati çeken Erdoğan, Muhaceret Yasası’nın geçmesi ile yükün azaldığını ancak yine de koğuşların hepsinin dolduğunu belirterek, kadın bölümünde ranza sayısını iki katına çıkardıklarını ifade etti.

Eski cezaevinde 121 kişinin tutulduğuna değinen Erdoğan, yeni cezaevinde yaşanan doluluk nedeniyle cezası azalan kişileri eski cezaevine aktardıklarını ifade etti. Açık Cezaevi Yasası geçmediği ve personel yetersizliği nedeniyle çocuk bölümünü faaliyete geçiremediklerini kaydeden Erdoğan, yabancı mahkûm ve tutuklular için de 6 ayda bir videolu konferans düzenlediklerini yasaya uygun şekilde çocuk suçluları ayrı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

SOYER: UYUŞTURUCU GÜNDEMİ MEŞGUL EDECEK

Mahkeme Başkanı Banu Soyer ise 2023-2024 Adli Yıl’da 196 dosyanın Girne Ağır Ceza’ya havale edildiğini 172 davanın ağustos ayı itibariyle sonuçlandırıldığını askıda 135 dosya ile başladıklarını kaydetti. Soyer uyuşturucu davalarının gündemi meşgul edeceğini ifade ederek, ‘cinsel suçlarda’ artışı da gözlemlediklerine vurgu yaptı.

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