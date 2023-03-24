Ramazan sofrasının tadı çok tuzlu!

Vatandaşların Ramazan’daki tatlı telaşı zam bombardımanıyla oluşan pahalılık nedeniyle acı gerçeklerle yüzleşiyor. Hem gözlere hem de gönüllere hitap edecek bir Ramazan sofrasının günlük maliyeti 900 TL’yi aşıyor

KKTC’de Ramazan ayında restoranda iftar yapmak birçok vatandaş için çoktan hayal olurken, evde hazırlanan ve temel gıdalardan oluşan bir ramazan sofrasının bile oldukça pahalıya çıktığı hesaplanıyor.

Yaptığımız hesaplamaya göre hem gözlere hem de gönüllere hitap edecek bir Ramazan sofrasının günlük maliyeti 900 TL’yi aşıyor.

HEM İFTAR HEM SAHUR SOFRASI HAYAL…

Asgari ücretle geçinmeye çalışan dört kişilik bir ailenin günlük net kazancı 530 TL iken Ramazan ayında her gün sadece temel gıdalardan oluşan bir sofra hazırlaması çok zor. Bırakınız zengin ürünlü bir sofra hazırlamayı, mütevazi bir sofranın maliyeti bile artık orta halli bir ailenin boyunu aşıyor. Temel tüketim maddelerine üst üste yapılan zamlar hem vatandaşın alışveriş keyfini hem de Ramazan sofralarının tadını kaçırırken, bu yıl iftar ve sahur sofraları elde avuçta ne varsa onlarla kurulacak.

RAMAZAN ÇÖREĞİ 2’YE KATLANDI…

Kıbrıs’ta Ramazan denilince akla ilk gelen Ramazan çöreği geçen yıl düşük gelirlilerin sofrasını terk ederken, ne yazık ki bu yıl da orta gelirli orta gelirliler için lüks ürün haline geldi. Lefkoşa’da geçen Ramazan döneminde 10-13 TL’den satılan Ramazan çöreği yüzde 100’ü aşan zam oranıyla 25 TL’nin, Türkiye usulü bir Ramazan pidesinin tanesi de yine aynı oranlarda zamla 14 TL’nin üzerinde satılıyor.

TATLI TELAŞ ACI GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

Vatandaşların Ramazan ayındaki tatlı telaşı artan pahalılık nedeniyle acı gerçeklerle yüzleşiyor. İftar menüsünde mercimek çorbası tercih edecek bir ailenin 800 gram kırmızı mercimeğe 35-40 TL, 1 kilo soğana 26-30 TL, 1 kilo patatese ise 13-15 TL ödemesi gerekiyor. İftarın olmazsa olmazı haline gelen hurmanın paketi (100 gram) paketi 16-20 TL arasında değişirken, sofrasına et koymak isteyen vatandaş iki kere düşünecek. Kasaplarda 1 kilo dana kuzu fiyatı 300 TL’den başlarken, 1 paket göğüs tavuğun fiyatı 60.95 TL’den başlıyor.

