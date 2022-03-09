Rakamlarla KKTC'de kadınlar

Kadınların yüzde 54’ü çalışmıyor. Öğretmenlerin yüzde 69,5’i ve sivil polislerin yüzde 40,7'si kadınlardan oluşuyor. Yüzde 30 cinsiyet kotası olmasına rağmen kadınların Meclis’teki temsiliyeti yüzde 22’de kaldı





İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin kadın istatistiklerini açıkladı.

2020 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 80 yıl, kadınlarda 83,5 yıl olarak hesaplandı. 2020 yılı için ortanca yaş erkeklerde 29,3 kadınlarda ise 33,1 olarak gerçekleşti.

KADINLARIN YÜZDE 54’Ü ÇALIŞMIYOR

İşgücüne dahil olmayanların yüzde 54,3’ü kadınlardan oluşuyor. İşgücüne dahil olmayan kadın nüfusu, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; ev hanımları yüzde 35 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 26 ile öğrenciler, yüzde 14 ile emekliler ve yüzde 10 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor. İstihdam edilen kadınlar, yüzde 90,8 oranında en çok hizmetler sektöründe yer alırken, yüzde 1,7 ile en az inşaat sektöründe çalışıyor. Kadınların yüzde 84.7'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli; yüzde 13,1'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 2,2’si ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

EVLENME YAŞI YÜKSELİYOR

Kadınların 2015’te 29,4 olan ortalama evlenme yaşı 2020’de 31,2’ye yükseldi.

9 EVLİLİĞE 8 BOŞANMA

İstatistik Kurumu’nun açıklamasında yer alan rakamlara göre 2015’te 1254 evlilik yapılırken 798 çift boşandı. Bu rakamlar sırasıyla 2016’da 1204 ve 841, 2017’de 1205 ve 864, 2018’de 1144 ve 937, 2019’da 1151 ve 897, 2020'de ise 951 evlenme ve 841 boşanma olarak gerçekleşti.

KADINLAR LİSANS SONRASI EĞİTİMDE ERKEKLERİN ÖNÜNDE

2021 İşgücü anketi sonuçlarına göre ülkede en son bitirilen eğitim durumu “doktora ve yüksek lisans” (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) olanların oranı erkeklerde yüzde 43.7 iken kadınlarda bu oran yüzde 56.3 olarak hesaplandı. Rakamlar doktora ve yüksek lisansını tamamlayan kadınlar erkeklerden yüzde 12,6 daha fazla olduğunu gösteriyor.

MESLEKLERDE DURUM NE?

KKTC’de öğretmenlerin yüzde 69,5’i, polislerin yüzde 6,8’i ve sivil polislerin yüzde 40,7'si kadınlardan oluşuyor.

SİYASETTE ERKEK EGEMENLİĞİ VAR

KKTC’de kadınların siyasete katılımı yasayla desteklenip adayların belirlenmesinde yüzde 30 cinsiyet kotası olmasına rağmen kadınların Meclis’teki temsiliyeti yüzde 22’de kaldı.

2022 itibarıyla kadınların siyasal yaşamda rakamsal temsiliyetini gösteren tabloya göre KKTC’de halen Cumhurbaşkanı ve Başbakan erkek. Bakanlar Kurulu’nda hiç kadın bakan yok. 50 sandalyeli Meclis’te sadece 11 kadın milletvekili bulunuyor. Ancak bu sayı bugüne kadarki Meclis'teki en yüksek kadın temsiliyeti. 28 belediyenin tümünün başkanları erkek. 188 erkek belediye meclis üyesine karşılık 92 kadın üye var. Muhtarların 226’sı erkek 16'sı kadın. 2014’te 203 erkek ve 69 kadın belediye meclis üyesi varken 2018’deki seçimle 188 erkek ve 92 kadın belediye meclis üyesi göreve getirildi.

YÖNETİCİLİKTE DE KADINLAR GERİ PLANDA

Üst kademe yöneticilerindeki kadın oranı da eşitlikten uzak olsa da yıllar itibarıyla artış gösterdi. 1990’da sadece 2 kadın üst düzey yönetici görev yaparken 2020’de bu rakam 47'ye çıktı.

KADINLARIN SUÇ İŞLEME ORANI ERKEKLERİN ÇOK GERİSİNDE

Cinsiyet ve suç ilişkisi göz önüne alındığında bütün toplumlarda olduğu gibi KKTC’de de kadınların suç işleme oranları, erkeklerden düşük kaldı. 2020 yılında cezaevine sevk edilen mahkumların sadece yüzde 6’sı kadınlardan oluşurken, aynı şekilde cezaevine sevk edilen tutukluların da yine sadece yüzde 6'sı kadın oldu.

