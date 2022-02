“Psikolojik şiddet büyüyor”

Kadın Sığınma Evi’nde, şu an, beş şiddet direnişçisi kadın ile yedi çocuğuna barınma ve destek hizmeti sağlanıyor. Barınma talebi olmayan yılda ortalama yaklaşık 130 kadına da Kadın Sığınma Evi tarafından “dış destek” hizmeti veriliyor





Ülkede şiddet nedeniyle güvenli barınmaya ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi, şu an, beş insan ticaret mağduru ve beş şiddet direnişçisi kadın ile çocuklarına güvenli barınma sağlıyor.

2016 yılından beri, her yıl ortalama yaklaşık 30 şiddet direnişçisi kadına ve çocuklarına güvenli barınma ve destek sağlayan Kadın Sığınma Evi, geçen yıl kasım ayında, LTB’nin Şiddette Karşı Yan Yana projesi kapsamında, Avrupa Birliği (AB) mali desteğiyle inşa edilen yeni binasına taşınmasıyla şiddet direnişçileri ile çocuklarına “daha uygun fiziki şartlarda” hizmet vermekte.

Kadın Sığınma Evi’nde, şu an, beş şiddet direnişçisi kadın ile yedi çocuğuna barınma ve destek hizmeti sağlanmakta. Ancak ülkede insan ticareti mağdurlarına yönelik bir barınma hizmeti olmamasından dolayı Kadın Sığınma Evi, şiddet direnişçileri yanı sıra insan ticareti mağduru kadınlara da güvenli barınak oluyor. Barınma talebi olmayan ancak ekonomik, ev ve iş bulma gibi konularda destek talebinde bulunan, yılda ortalama yaklaşık 130 kadına da Kadın Sığınma Evi tarafından “dış destek” hizmeti veriliyor.

LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz,

Kadın Sığınma Evi eski binasında, yedi kadın ve 14 çocuğa barınma hizmeti verebildiklerini belirtti. Yılmaz, 48 yatak kapasiteli yeni binada, 12 özel oda ile mutfak, yemek salonu, oturma, çocuk çalışma ve oyun odaları gibi ortak yaşam alanlarının bulunduğunu söyledi.

Ömür Yılmaz, şu an, LTB Kadın Sığınma Evi’nde beş insan ticareti kadın ve beş aile içi şiddet direnişçisi kadın ile çocuklarına hizmet vermekte olduklarını söyledi.

“İnsan ticareti mağduru olan bu beş kişi, öğrenci vizesi ile ülkeye getirilen ve pasaportları ellerinden alınarak, fuhuşa zorlanan Afrikalı kızlardır” diyen Yılmaz, “Bu insanlar, çoğu zaman, sahte evraklarla öğrenci vizesi alabiliyorlar ve bu ortaya çıktığı zamanda bu insanların mağduriyeti daha da artıyor. Daha önce böyle vakalarla karşılaştığımız da oldu. Yapılan bir polis soruşturmasında, bir kızın, sahte evrakla öğrenci vizesi aldığı tespit edildi ve neticede bu kız yargılandı, cezalandırıldı, hapis yattı ve ihraç edildi. Bu kişiler kat kat mağduriyet yaşıyor" diye konuştu. Yılmaz, kendilerine başvuran bu insan ticareti mağdurlarının çoğunlukla Nijerya uyruklu olduklarını da belirtti.

Ömür Yılmaz, sığınma evinde hizmet alan şiddet direnişçisi beş kadının fiziksel ve cinsel şiddet yaşadıklarını belirtti ancak fiziksel şiddet olan her ilişkide psikolojik şiddet olduğunu vurguladı.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Psikolojik şiddet çok daha normalleştirdiğimiz bir türdür ve genellikle psikolojik şiddet seviyesinde iken ilişkiden çıkmak için direnişçiler radikal adımlar atmıyor. Ama o psikolojik şiddet zaman içinde büyüyor, büyüyor ve neticede fiziksel, cinsel şiddete dönüşüyor. Genelde bu dönüşüm olduktan sonra kadınlar, direnişçiler polise ulaşma, destek isteme adımı atıyorlar”.

Kadın Sığınma Evi’nde kalan ve buradaki hizmetlerden faydalanan vakalar yanı sıra sığınma evine yerleşmemiş ama şiddet yaşayan ya da şiddet riski altında bulunup da, ekonomik, ev bulma, iş bulma, çocukların eğitimi gibi konularda farklı desteklere ihtiyacı olan kadınlara da hizmet sunduklarını anlatan Yılmaz, “Yılda ortalama yaklaşık 130 kadın bu ‘dış destek’ten faydalanıyor” dedi.