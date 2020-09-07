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Psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü savundu.

Psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız

Hastane’den verilen bilgiye göre, BRT'de PsikoTerapi programına katılan Mehmet Çakıcı, “koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü” belirtti.
“Koronavirüs sendromu hiç bir rahatsızlığı olmayan insanları da etkilemeye başladı.  Yalnızca fiziki bir tehdit değil psikiyatrik olarak da bir tehditle ile karşı karşıyayız” diyen Mehmet Çakıcı, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne bu tür vaka başvurularında çok artış olduğunu, hafif psikolojik rahatsızlıkları olan insanların ağırlaştığını, durumu ağır olan kişilerde ise patlama yaşandığını, yardım ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.
 
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