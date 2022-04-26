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“Protokolde bir bit yeniği var”

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“Protokolde bir bit yeniği var”
 
Eski Milletvekili Serdar Denktaş, hükümet değişikliğinde tek amacın Türkiye ile imzalanan ve içeriğiyle ilgili bilgi verilmeyen ekonomik protokol tartışmalarını gündemden düşürmek olduğunu söyledi.
Denktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Bu abuk subuk hükümet değişikliğine ne gerek vardı diye düşünüp duruyordum. Nihayet jeton düştü. Burada tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir. Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün. Protokole yönelin. Orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin”
 
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