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"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"

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"Projelerimizi hızla hayata geçireceğiz"
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2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Ekinde Yer Alan Sektörel Projelerin Alt Projelere Dağılımına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.
Mutabakat zaptına Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Maliye Bakanı Özdemir Berova imza koydu.
Büyükelçi Serim, sosyal medyadaki paylaşımıyla duyurduğu mutabakat zaptı konusunda “Anlaşma kapsamındaki projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 
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