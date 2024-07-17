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“Projeleri birer birer bitiriyoruz”

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Başbakan Üstel, “İki yıldır durmuyoruz halkımız için çalışıyoruz. Halkımıza güzel bir gelecek için yıllardır rafta kalan projeleri birer birer bitiriyoruz” dedi

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“Projeleri birer birer bitiriyoruz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, halka iç içe olmak, vatandaşı dinlemek ve icraatlarını doğrudan anlatmak için gerçekleştirdiği bölge gezilerini sürdürüyor. 
Üstel, bu bağlamda önceki gün Turunçlu, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli köylerini ziyaret etti 
UBP Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı ziyaretlerde halktan yoğun ilgi görüp destek aldıklarını kaydetti. 
“Turunçlu, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, İnönü, Dörtyol ve Korkuteli Örgüt Başkanı yol arkadaşlarım, bizlere açık desteklerini ifade etmişlerdir. İstikrara onay vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanan Üstel, “Mesarya bölgemizde bulunan bu köylerimizin verdiği destek bizler için çok önemlidir. Verdikleri destekle hükümet olarak istikrarı sağlayacak ve halkımız için uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Üstel, “İki yıldır durmuyoruz halkımız için çalışıyoruz. Halkımıza güzel bir gelecek için yıllardır rafta kalan projeleri birer birer bitiriyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşmak adına ülkemizin tüm bölgelerini her fırsatta ziyaret etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Bölge ziyaretlerinde vatandaşların beklentilerini dinlemeye her zaman öncelik vereceklerini ifade eden Üstel, şunları kaydetti:
“Gençlerimiz kendi topraklarına tırnaklarını geçirebilsin göç etmesin diye kırsal kesim arsası çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Gençlerimizi düşünüyor buna göre çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz arsası olmayan gencine arsa verecek, ev alamayan gencini hayata geçireceği sosyal konut projesiyle ev sahibi yapacaktır. Alt yapısı tamamlanmayan kırsal kesim arsalarının alt yapılarını birer birer tamamlıyoruz. Ağıl bölgesi sorunu yaşayan köylerimizin bu sorununu da sırasıyla sonuca kavuşturacağız. Özetle biz durmuyoruz, halkımız için çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız destekle istikrarla çalışmaya devam edeceğiz.” 
 
 
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