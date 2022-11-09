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“Proje iptal edilmedi; askıya alındı”

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Bakan Çavuşoğlu, “Imagine” projesinin iptal edilmediğini; askıya alındığını vurguladı

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“Proje iptal edilmedi; askıya alındı”
 
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeyle “ara verilen” iki toplumlu “Imagine” projesiyle ilgili sorularına yanıt verdi.
Projenin kendilerinin de gündeminde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, projenin iptal edilmediğini; askıya alındığını söyledi.
Gelinen aşamada, projenin bir dernek tarafından yürütüldüğünü, iki taraftaki kurumların karşılıklı olarak devreye girmediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Proje bizim için çok değerli. Ama güney değersiz görüyor. Bu nedenle incelemeye muhtaç, bir süreliğine askıya alındı, iptal edilmedi” dedi.
Çavuşoğlu, “Projenin askıya alınmış olması, bizim bu adada birlikte yaşama vizyonumuzu, barışçıl vizyonumuzu engellemez. Barış felsefesi yürütülmeye devam edilecek. Barışçıl olmamız için bir isme ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Talat’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrenciler için okul açıldığını ve kitapları ile öğretmenlerinin güneyden geldiğini, aynı şekilde tarih kitaplarındaki bazı unsurların çıkarıldığını, tüm bu adımların karşılıklı yapılması noktasında karar alındığını ama güneydeki yönetimin bu adımları atmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Güneyin gerekli adımları atması halinde proje hedefe yürüyecektir” dedi.
 
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