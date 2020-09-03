Pozitif vakalardan biri Akdoğan İlkokulu'ndan

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, okul sekreterinin Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı.

Okul yönetiminden velilere gönderilen mesajda, “Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir” ifadeleri kullanıldı.

İşte Akdoğan İlkokulu yönetiminden velilere gönderilen mesaj:

“Sayın veli; Sizleri aydınlatma bakımından bu bilgileri sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyoruz.

Okulumuzu yeni öğretim yılına en iyi şekilde açmak için uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Okul sekreterimizin test sonucunun pek çoğunuzun da duyup öğretmenlerinize sorduğunuz için sizleri aydınlatma adına, doğrudur pozitiftir!

Sekreterimiz hafta sonu da dahil bugüne kadar toplam 6 gündür okula gelmiyor.”