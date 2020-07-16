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Pozitif vaka yok bir taburcu daha var

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Pozitif vaka yok bir taburcu daha var
16 Temmuz 2020 Perşembe 23:14

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1049 koronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı. Bugün bir hastanın tedavisinin tamamlanıp taburcu edilmesiyle tedavisi süren 7 kişi kaldı. Toplam test sayısı 51 bin 382'ye ulaştı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünkü test sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, halka güvendiğini, önlemler için destek beklediğini vurguladı.

"Önce sağlık" diyen Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemlerin alındığını, bu noktada halka güvendiğini ve alınması gereken önlemler konusunda destek beklediğini belirtti.

Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, herkese sağlıklı günler diledi. 

KKTC'de bugünkü Covid-19 genel durumuna göre 1049 test yapıldı ve herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 117. Vakalardan 108'i 10  Mart ile 17 Nisan arasında, 9'u ise yeniden açılım süreciyle tarifeli uçuşların başladığı 1 Temmuz'dan itibaren saptandı. Süreç boyunca kaybedilen hasta sayısı 4.

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