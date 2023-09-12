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Posta Dairesinin sorunları ve çözümleri konusunda çalıştay gerçekleştirildi

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Posta Dairesinin sorunları ve çözümleri konusunda çalıştay gerçekleştirildi
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Posta Dairesinin sorunları ve çözümleri konusunda çalıştay gerçekleştirildi.
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalıştay, 8 Eylül tarihinde Posta Dairesi Müdürlüğü binasında ilçe şube amirleri ve posta sorumluları için düzenlendi.
Çalıştayda, Posta Dairesi ilçe merkez ve bölgelerin gerek dağıtım, gerek araç gereç, gerekse bölgelerin artan nüfus karşısında vatandaşlara ve ülke halkına daha iyi ve hızlı posta hizmetlerinin sağlanması açısından kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceği konusunda çalışma yapıldı.
Toplantıda, ayrıca çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak, ayda bir kez düzenli olarak toplanılmasına karar verildi.
 
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