Posta Dairesi Müdürü Örs, “Şampiyon Melekler” eserini çizen Alireza Pakdel ile bir araya geldi

Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, “Şampiyon Melekler” eserini çizen İranlı karikatürist ve ressam Alireza Pakdel ile bir araya geldi.

Posta Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Örs, görüşmede, Pakdel’in 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde yaşamlarının baharında canlarını kaybeden şampiyon çocukları betimlerken, bu büyük acıyı sanatçı duyarlılığıyla çok anlamlı ifade etmesinin Kıbrıs Türk’ünü duygulandırdığını söyledi.

Örs, “Şampiyon Melekler” çizimi için Pakdel’e teşekkürlerini sunarak, bu eseriyle sanatçının, Kıbrıs Türkü’nün gönlünde önemli bir yer ettiğini de söyledi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı tarafından Pakdel’in “Şampiyon Melekler” çiziminin posta pulu olarak basılacağının açıklanması üzerine, Posta Dairesi Müdürlüğünde yapılan görüşmede teknik konular da ele alındı.

Örs, sanatçı Pakdel ile Posta Dairesi Müdürlüğü Grafik- Tasarım Şube Sorumlusu Görel Sönmezer’in katıldığı teknik toplantıda, “Şampiyon Melekler” posta pulu basımı üzerine ayrıntılı görüşme yapıldı.

