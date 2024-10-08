banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
26 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
66 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
31 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
30 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
33 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
50 0
banner1032

Posta Dairesi Müdürü İskender’den 9 Ekim Dünya Posta Günü mesajı

banner1020

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, Posta Dairesi’nin güvenli ve hızlı postacılık görevini, tüm imkansızlıklar ve eksikliklere rağmen çalışanlarının üstün gayreti ve özverisiyle yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

banner1045
Posta Dairesi Müdürü İskender’den 9 Ekim Dünya Posta Günü mesajı
banner971

İskender, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Posta Dairesi’ndeki gelişmelere dikkat çekerek, Daire’nin çalışmalarını yürütmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 

Mesajında 9 Ekim’in 1969’dan beri Dünya Posta Günü olarak kutlandığını hatırlatan İskender, güvenli ve hızlı bir şekilde haber ve nesne taşıma görevinin Posta Kurumunun evrensel prensibi olduğunu belirtti.

“KKTC Posta Dairesi tüm dünyada olduğu gibi üzerine aldığı görev ve sorumlulukla güvenli ve hızlı postacılık görevini, tüm imkansızlıklar ve eksikliklere rağmen çalışanlarının üstün gayreti ve özverisiyle zaman ve mekân mefhumu olmaksızın yerine getirmeye çalışmaktadır.” diyen İskender, zaman zaman yaşanan aksaklıkların son dönemde minimize edildiğini ifade etti.

Posta Dairesi Müdürü İskender, pandemi döneminde T.C. PTT AŞ ile yaptığı iş birliğiyle kesintisiz hizmet verildiğini, 6 Şubat Depremi’nde ülkede toplanan yardımların başarıyla ulaştırıldığını, kargo ve koli hizmetlerinin artırıldığını, damga pullarının sıfıra yakın hatayla satışlarının yapıldığına işaret etti. 

Özel gün ve yıl dönümlerinde basılan anı pulu ve damgaların da basıldığı kaydeden İskender, şunları söyledi: 

“KKTC pulları postamız aracılığıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki filatelistlere ulaştırılmakta ve ülkemizin tanıtımı yapılmaktadır. KKTC Posta Dairesi bu yıl ilk defa yapılan bir projeyle, KKTC Girişimci Kadınlar Derneğine bağlı Kadın Kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti PTT AVM Kurumunda satılmasına Türkiye Cumhuriyeti AS POS ile birlikte kargo hizmeti vermiştir.”

İskender, görevlerini tüm zorluklara rağmen yerine getiren Posta Dairesi’nin her kademesindeki çalışma arkadaşlarına başarılar diledi, emekliliğe hazırlananlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi, bugüne kadar emek veren herkesi saygı ve minnet ile vefat edenleri ise rahmetle andığını belirtti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.