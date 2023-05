Portakal üreticisi avokadoya yöneldi

Portakal ürününü pazarlamakta sorun yaşayan üretici avokadoya yöneliyor. Ancak üretici, ülkeye topraklı fidan getirmenin yasak olmasından dolayı fidan temin etmekte sıkıntı yaşıyor.

Güzelyurt’ta Akçay bölgesinde 5 dönümlük portakal bahçesi avokado bahçesine dönüştürüldü.

Avokadoya artan talep karşısında yeni ekimler devam ediyor. 2022 itibarıyla yapılan yeni dikimlerle ağaç sayısı 2 bine çıkmıştı. Ancak Ticaret Dairesinin verilerine göre 2021’de 132 bin dolarlık (yaklaşık 50 ton) avokado ithal edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Akçay’da kurulan yeni avokado bahçesini ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, avokadonun talebi olan, iyi bir alternatif ürün olduğunu, Bakanlık olarak her zaman teknik destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Üreticilerin cennet hurması, mango, papaya ve avokado gibi alternatif ürünlere de yönelmeye başladığını gördüklerini ifade eden Oğuz, zaman zaman pazarlama sıkıntısı çekilen narenciye için iyi bir alternatif seçenek olduğunu belirtti.

Oğuz, avokado konusunda eğitim ve fidan temini konusunda yaşanan sıkıntı konusunda çalışma yapılacağını da söyledi.

Üretici Mehmet Hansoy, avokadonun dona karşı hassasiyeti olan bir ağaç olduğunu, ancak bölgede avokado ağacının bulunduğunu, yaptığı araştırmalarda da narenciyenin yetiştiği her yerde yetişebileceğini gördüğünü kaydetti.

Füerte ve Has cinsi avokadolardan ektiğini kaydeden Hansoy, Kuzey Kıbrıs’a topraklı fidan getirmenin yasak olmasından dolayı karşılaştığı en büyüksorunlardan bir tanesinin de fidan temini olduğunu, Güney Kıbrıs’ta üreticilerin böyle bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Hansoy, bugün fidan ağacının toprağındaki zararlıları öldürebilen cihazlar bulunduğuna işaret etti.

Hansoy durum böyle olunca iyi cins avokado fidelerinin kaçak yolla ülkeye getirilip fahiş fiyatlarla pazarlandığını ileri sürdü. Hansoy bahçesindeki fidanların çekirdekten yetiştirilip aşılandığını ifade etti.

Portakal ürününü pazarlamakta sorun yaşadığından portakal bahçesini bozup avokado ektiğini belirten Hansoy, avokado üretiminin yaygınlaştırılması için fidan temini ve bilgi sağlamanın hayati olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta üretimin iyi olmasına rağmen talepten dolayı ithal da edildiğine işaret eden Hansoy, avokadonun ihracat potansiyelinin de olduğunu ifade etti.