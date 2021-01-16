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Pop Music'te bir vaka

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Taşkınköy'de faaliyet gösteren Pop Music mağazası, bir çalışanlarında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu

Pop Music'te bir vaka
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Lefkoşa’da hizmet veren Pop Music mağazasının bir personelinde Koronavirüs tespit edildi.
Dün itibariyle Pop Music bünyesinde çalışan 15 personele yapılan tüm testlerin negatif olduğu da belirtildi.
Pop Music mağazası yönetimi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Şirketimizin Lefkoşa Taşkınköy Şubesinde, 14.01.2021 tarihinde, bir (1) personelimizde Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. (NOT: Tüm personelimize 06.01.2021 tarihinde yapılan rutin testlerde Covid-19 virüsü tespit edilmemişti.) Bugün (dün) itibari ile geri kalan 15 personelimize yapılan testlerin hepsi negatiftir. Olası bir bulaşın önüne geçmek için temaslı tüm personelimizin, karantina süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.
Personelimizin ve halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uygun şekilde bir açılım sürecine gitmek tek hedefimiz ve görevimizdir. Halk sağlığını korumak ve gerekli önlemleri almak amacı ile mağazamız bugün (dün) kapalı olacak ve Sağlık Bakanlığından gerekli görüşü aldıktan sonra şirketimizin vereceği kararlar sizler ile paylaşılacaktır."
 
 
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