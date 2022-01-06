Pollmar’a göre HP üçüncü sırada

Pollmar Araştırma şirketinin 27-30 Aralık tarihlerinde telefoniyen gerçekleştirdiği anketin sonuçları açıklandı.



2186 kişi ile gerçekleştirilen ankette Ulusal Birlik Partisi birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci ve Halkın Partisi üçüncü sırada yer alıyor.

Bu 3 partinin ardından ise Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi geliyor. Yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen ise iki parti bulunuyor. Bunlar Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Bağımsızlık Yolu olarak görülüyor.

Partilerin oy oranları ise şöyle:

UBP: %38.6,

CTP: %25.2

HP: %12.9

DP: %9.1

TDP: %6.2

YDP: %6.1

TKP: %1.1

Bağımsızlık Yolu: %0.8

