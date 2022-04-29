Polisten yoğun sis uyarısı

Polis basın subaylığı az önce yaptığı duyuruyla bazı yollarda sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü için sürücülerin dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyardı. Yapılan duyuru şöyle:
Dikkat Sis Var!
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Dörtyol Bölgesinde oluşan SİS nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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