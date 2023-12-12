Polisten sürücülere uyarı

Dörtyol ile İnönü kavşakları arasında, sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını ve yol içinde su birikintileri olduğunu bildiren Polis, sürücüleri uyardı.
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Dörtyol ile İnönü kavşakları arasındaki yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları istendi.
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