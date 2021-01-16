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Polisten sürücülere sis uyarısı

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Polisten sürücülere sis uyarısı
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Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolunun zirve kısmında, oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Polis, bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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