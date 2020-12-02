Polisten sürücülere dikkatli sürün uyarısı

İskele-Karpaz anayolunda aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluşması nedeniyle polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

Sürücülerin Dikkatine! Aşıri yağışlar nedeni ile İskele - Karpaz anayolu Kalecik virajları ve Boğaz Hotel önlerinde yer yer su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur