Polisten sürücülere dikkatli sürün uyarısı

İskele-Karpaz anayolunda aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluşması nedeniyle polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı.
Polisten yapılan duyuru şöyle:
Sürücülerin Dikkatine! Aşıri yağışlar nedeni ile İskele - Karpaz anayolu Kalecik virajları ve Boğaz Hotel önlerinde yer yer su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur
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