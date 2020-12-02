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Polisten sürücülere dikkatli sürün uyarısı

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Polisten sürücülere dikkatli sürün uyarısı
İskele-Karpaz anayolunda aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluşması nedeniyle polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı.
Polisten yapılan duyuru şöyle: 
Sürücülerin Dikkatine! Aşıri yağışlar nedeni ile İskele - Karpaz anayolu Kalecik virajları ve Boğaz Hotel önlerinde yer yer su birikintileri oluşmuştur. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur
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