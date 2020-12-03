Polisten Girne Çevre Yolunu kullanacak sürücüler uyarı

Girne Çevre Yolu üzerindeki Eziç kavşağı ile Zeytinlik yol kavşağında bulunan trafik ışıkları, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı, bu kavşakları kullanacak sürücüleri; yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyardı.