Polislere düzenli test

Bunların yanı sıra İlçe Polis Müdürlüklerinde ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeline de PCR testleri yapılmaya devam ediyor.
Örgüt bünyesinde belirli periyotlarla PCR testlerinin yapılmasına devam edilecek.
Bilindiği üzere, Polis Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının işbirliği çerçevesinde Corona Viruse karşı ilk doz aşılar geçtiğimiz haftalarda Polis mensuplarına yapılmıştı.
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