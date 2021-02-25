Polislere düzenli test

Polis Teşkilatında personele PCR testleri yapılmaya devam ediyor. Son 3 gün içerisinde Polis Genel Müdürlüğü binasında görevli 106 personele ve Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli toplam 257 personele PCR testi yapıldı

Bunların yanı sıra İlçe Polis Müdürlüklerinde ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeline de PCR testleri yapılmaya devam ediyor.

Örgüt bünyesinde belirli periyotlarla PCR testlerinin yapılmasına devam edilecek.

Bilindiği üzere, Polis Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının işbirliği çerçevesinde Corona Viruse karşı ilk doz aşılar geçtiğimiz haftalarda Polis mensuplarına yapılmıştı.

