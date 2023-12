Polise 150 kişilik yeni istihdam

Başbakan Üstel, göreve geldiği günden beri polis teşkilatına polis memuru takviyesi yapıldığına dikkat çekti ve 150 kişilik yeni bir alım olacağını söyledi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurlarına plaket takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, ülkenin huzuru için hükümetin polis teşkilatının yanında olduğunu vurguladı.

Törende konuşmaların ardından plaket ve belge takdimi yapıldı. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye plaketini Başbakan Ünal Üstel takdim etti.

Başbakan Ünal Üstel, böyle duyarlı bir konu üzerinde çalışan polis memurlarına plaket takdim etmenin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele eden insanların gençleri uyuşturucu tacirlerinden korumak için çalıştığını vurgulayan Üstel, hükümete geldikleri günden beri bu konuya ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Polis teşkilatının bu konuda çok iyi çalıştığını belirten Başbakan Üstel, Polis Genel Müdürü’nün açıkladığı verilere işaret ederek, ele geçirilen uyuşturucu miktarının rekor düzeyde olduğunu kaydetti. Üstel, “Çok dikkatli olmamız lazım” dedi.

Bütün sıkıntılara rağmen polis teşkilatında, özellikle narkotik ve kaçakçılık bölümünde çalışan polisleri yürekten kutlayan Üstel, bir sene içerisinde gösterilen başarıyı daha ileriye götürmek için hükümet olarak imkânlarını seferber edip, polis teşkilatının daha verimli hale gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

“Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz her şeyimizdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini çocuklarımıza ve gençlerimize devredeceğiz” diye konuşan Başbakan Üstel, uyuşturucu tacirlerinin, çocuklara bulaşmaması için polis teşkilatı yetkilileri ve uzmanlarla yeni bir yol haritası daha ortaya koyacaklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gençleri tekrar hayata kazandırmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Biz imkanlar dahilinde kendilerine elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi. Üstel, bunun ada geneline yayılması, diğer ilçelerde de komisyonun oluşması ve tespitlerin yapılarak, çocukların topluma kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Uyuşturucunun büyük bir tehlike olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, hava, deniz giriş kapılarının yanı sıra Güney Kıbrıs ile aralarında geniş bir sınır olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte daha sıkı tedbirler alıp, tehlikeleri bertaraf etmek istediklerini dile getirdi.

KKTC tanınmasa bile bu konuda gerek İnterpol, gerekse istihbarat ağlarıyla sürekli istişare içerisinde olunduğunu ifade eden Üstel, her şeyden önce Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin istihbaratıyla konuşularak, gerektiği zaman önlemlerin alındığını belirtti.

Başbakan Üstel, üçüncü ülkelerden gelen ve KKTC’de uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan kişilerin polisin üstün gayretiyle tutuklanarak, gerekli ülkelere iade edildiğini, edilmeye de devam edileceğini kaydetti.

Göreve geldiği günden beri polis teşkilatına polis memuru takviyesi yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, 150 kişilik yeni bir alım olacağını söyledi. “Çünkü her geçen gün nüfusumuz büyüyor. Nüfusumuz büyürken, tehlikeler de büyüyor” diyen Üstel, polis teşkilatının da büyütülerek, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara göz açtırılmayacağını vurguladı.

Polisin bir sene içerisinde yaptığı operasyonlar ve denetimlere değinen Başbakan Üstel, ikamet izinsiz kişilerin sınır dışı edileceğini belirterek, polisin de bu konuda tavizi olmadığını söyledi. Başbakan Üstel, ülkenin huzuru için hükümetin polis teşkilatının yanında ve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu vurgulayarak, yeni yılda da çalışmalarını durdurmadan yollarına devam edeceklerini belirtti.