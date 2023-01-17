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Polis, yağışlar sonrası yollar hakkında bilgilendirdi... Karşıyaka-Kozan yolu halen trafiğe kapalı

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Ülke genelinde dün meydana gelen yağışlar nedeniyle polisten yolların durumuyla ilgili bilgilendirme yayımlandı.

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Polis, yağışlar sonrası yollar hakkında bilgilendirdi... Karşıyaka-Kozan yolu halen trafiğe kapalı
Ülke genelinde dün meydana gelen yağışlar nedeniyle polisten yolların durumuyla ilgili bilgilendirme yayımlandı.



Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Karşıyaka - Kozan yolunun, meydana gelen çökmeler nedeniyle sürüş güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatılarak yolun halen trafik akışına kapalı olduğu duyuruldu.
Açıklamada, ülke genelindeki diğer yolların ise trafiğe açık olduğu bildirildi.
 
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