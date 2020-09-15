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Polis ve kaymakamlık ekipleri işyerlerinde Covid 19 önlemlerini denetledi

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Polis ve kaymakamlık ekipleri işyerlerinde Covid 19 önlemlerini denetledi
Lefkoşa'da, Covid 19 önlemleri kapsamında işyerlerine denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar kapsamında, bugün 10:30 - 11:45 saatleri arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren; marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilidi.
Denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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