Polis ve kaymakamlık ekipleri işyerlerinde Covid 19 önlemlerini denetledi

Lefkoşa'da, Covid 19 önlemleri kapsamında işyerlerine denetimler gerçekleştirildi.Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar kapsamında, bugün 10:30 - 11:45 saatleri arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren; marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilidi.Denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.