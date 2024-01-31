Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, Geçitköy deresinin taşması nedeniyle Çamlıbel - Girne ana yolu, Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar yolu kavşağı arasının halen trafik akışına kapalı olduğu bildirildi.
Kayalar - Sadrazamköy ana yolunun da yola toprak, çamurlu su ve çakıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı olduğu kaydedildi.
Esentepe’de ise Cumhuriyet Caddesi’nin, toprak kayması, yolda kopma ve çökme nedeniyle trafik akışına kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, ulaşımın, köy içinden alternatif yollardan sağlandığı belirtildi.
Lefkoşa- Gazimağusa eski yolu üzerinde bulunan Tuzla köyünün bağlantı yolunun da su taşkını nedeniyle trafiğe kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, yağış nedeniyle ulaşıma kapatılan Atlılar - Yıldırım ile Muratağa -Sandallar ana yollarının ise yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
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